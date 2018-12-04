阿斯塔纳国际金融中心推介会在伦敦举行

哈通社/伦敦/12月4日 -- 哈萨克斯坦驻英国大使馆与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）4日在伦敦联合举办金融中心推介会。驻英国大使伊德里索夫和AIFC总裁克里姆别托夫出席会议，并致辞。

伊德里索夫大使表示，阿斯塔纳国际金融中心为进一步加强哈英合作关系具有重要作用，并将成为有效的长久双边合作平台。

据AIFC总裁克里姆别托夫介绍，金融中心引进了符合国际要求的金融市场服务和运营监管标准。目前，AIFC注册企业总数超100家，旗下阿斯塔纳证券交易所（Astana International Exchange/AIX）也正式投入运营。



"今天，我很荣幸在这里对我们的英国合作伙伴们和客户们介绍阿斯塔纳国际金融中心。我们在金融中心将为投资商提供所有必要的支持和良好的环境。基于英国法律体系的金融中心法规不仅在哈萨克斯坦，还可在整个欧亚经济联盟和中亚地区进行安全的投资提供机会。" 克里姆别托夫说。

阿斯塔纳国际金融中心证券交易所所长、阿斯塔纳国际金融中心金融服务委员、阿斯塔纳国际金融中心独立法院法官和国际仲裁中心主席出席了会议。



会议框架下，阿斯塔纳国际金融中心代表团与英国企业界代表举行了会晤。

【编译：小穆】