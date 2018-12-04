外交部回应美国对叙问题阿斯塔纳进程的评论

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克•斯玛迪亚尔沃夫4日回应美国国务院关于对叙利亚问题阿斯塔纳和谈进程的评论。

斯玛迪亚尔沃夫说："我们认为，阿斯塔纳进程完全履行了自己的使命。首先，阿斯塔纳和谈成果下成立的冲突降级区已经证明了在叙利亚局势方面的有效性。其中，东古塔、霍姆斯北部地区和叙利亚南部地区恢复了和平。目前，解决伊德利卜局势问题正在有序推进。这一方面，担保国们之间通过了紧密的合作计划。"

据他介绍，本届阿斯塔纳进程会议主要关注了在冲突各方之间建立信任措施和释放囚犯问题。此外，释放囚犯、埋葬死者和寻找失踪人员问题工作组在阿斯塔纳进程框架下举行了第6次会议，并达成了新的共识。

"第三，目前，叙利亚难民回归家园问题正在讨论当中。至于组建叙利亚宪法委员会问题，我们非常清楚这属于叙利亚政治进程。阿斯塔纳和谈进程最初的使命是停止叙利亚武装冲突。目前，这项工作接近结束。包括组建叙利亚宪法委员会和政治进程是联合国日内瓦和谈讨论的问题。" 斯玛迪亚尔沃夫说。

【编译：小穆】