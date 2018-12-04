阿尔法拉比大学研发制造的纳米卫星顺利发射升空

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- SpaceX公司4日成功将阿尔法拉比哈萨克国立大学研发制造的"Al-Farabi-2"纳米卫星发射升空。

据学府新闻处透露，搭载该纳米卫星的SpaceX公司猎鹰9号火箭于阿斯塔纳时间4日00:32时在美国加利福尼亚的范登堡空军基地成功发射升空。

"Аl-Farabi-2"纳米卫星结合了顶尖创新技术以及由哈萨克斯坦专利保护的机器设备。它将为科学成果以及为小型航天器研发电子元件进行试验创造机会。研究实验结果将为哈萨克斯坦航空航天工业及该学府的国际合作伙伴带来很大的价值。

"哈萨克斯坦独立日之际，哈萨克斯坦制造的纳米卫星正在开始运作，并成为了哈萨克斯坦航天和卫星制造史上的又一个重要的时刻。同时也是阿尔法拉比大学的第二颗卫星。第一颗卫星'Аl-Farabi-1'于2017年2月15日在印度萨迪什·达万航天中心发射。该卫星旨在纪念突厥世界著名学者阿尔法拉比。"项目负责人哈勒姆·穆塔诺夫。

据悉，旨在建立国家航天技术科学学院以及研发、设计纳米卫星的大型项目。与此同时，在该领域培养优秀人才是阿尔法拉比大学在"UNIFORM"国际会议框架下自2013年以来实施的计划。

值得一提的是，阿尔法拉比哈萨克国立大学为落实纳扎尔巴耶夫总统在《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文中的工作任务目前正在进行相关工作。学府将新科技，其中包括航天器械研发等工作视为主要目标之一。

【编译：冰山】