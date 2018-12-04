哈萨克富商推出全球首款区块链手机 戈洛夫金和梅西出席发布会

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦富商凯恩斯•拉克谢夫投资的以色列Sirin Labs公司日前正式推出全球首款区块链手机Finney。

Sirin Labs公司主席（Chairman）拉克谢夫在个人社交平台上说："Sirin Labs骄傲的向大家介绍全球首款区块链手机。Finney手机质量优质、价格合理，在国际市场上具有竞争力。通过Finney手机进行加密货币交易，将会更加安全。"



据了解，2017年12月，Sirin Labs公司通过初始代币发行（ICO）募集到了1.58亿美元的资金。

11月30日，Sirin Labs在巴塞罗那举行产品发布会，正式推出Finney手机，售价为999美元。哈萨克斯坦拳王根纳季·戈洛夫金（GGG）和足球巨星梅西出席发布会。



Finney手机搭载Sirin OS(基于Android 8.1)系统，配备了6英寸FHD +（2160 x 1080像素）分辨率显示屏、高通骁龙845处理器、6GB内存和128GB储存、1200万像素后置摄像头和800万像素前置摄像头、3280mAh容量电池。

SIRIN OS是一个注重安全，并经谷歌认证的安卓分支系统。这款手机的特色之一包括冷藏的加密货币钱包，它没有连接到互联网，可以防止黑客获取比特币访问权限，让用户安全地生成交易。



据悉，该公司于2016年12月份推出过售价为14000美元的"史上最安全手机" Solarin智能手机。

【编译：小穆】