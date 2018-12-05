哈萨克斯坦与英国有意加强战略伙伴关系

哈通社/阿斯塔纳/12月5日-据外交部新闻消息，由哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西里恩科带领的代表团日前抵达伦敦，与英国方面就加强两国之间的战略伙伴关系等问题进行讨论。

根据日程安排，哈英战略对话第五次会议在访问第一天举行，会议由瓦西里恩科和英国外交部负责欧洲与美国事务的国务大臣艾伦•邓肯共同主持。会议期间，双方共同认为，纳扎尔巴耶夫总统和英国首相特雷莎•梅在布鲁塞尔举行的亚欧会议框架内的双边会晤为双边关系提供了新动力。



瓦西里恩科指出，目前，双边关系呈积极态势，并提到了两国之间的战略对话、政府间贸易和经济合作委员会方面的相关工作。



此外，双方还就进一步加强哈英战略伙伴关系前景等问题进行了讨论，其中包括双方在联合国安理会、经贸投资和文化合作、阿斯塔纳国际金融中心方面的联合行动，以及在哈萨克斯坦境内实施三方投资项目的可能性。



访问期间，瓦西里恩科与一般议会小组负责人鲍勃•斯图尔特带领的英国议会议员们举行了会晤，就该小组今年5月对哈萨克斯坦进行访问的相关成果进行了讨论。



而在与英国企业代表和英-哈协会代表会晤期间，我国代表团介绍了旨在进一步改善我国投资环境的改革举措。值得一提的是，在2019营商环境报告（Doing Business 2019），哈萨克斯坦总排名较去年上升8位，在190个国家中排名第28位，这也是我国在此领域取得良好成就的有力证明之一。



同时，瓦西里恩科介绍了我国的大规模私有化计划，并提到了在阿斯塔纳国际金融中心和"一带一路"倡议框架内的阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园的相关工作。



据悉，约20位英国知名企业家出席了此次会晤，其中包括猎户座集团区域总监马克•多尼森、中亚金属公司董事长尼克•克拉克、南华金融集团董事长雨果•詹姆斯等代表。



最后，我国代表团还与"Chatham House"皇家国际事务研究所领导人举行了会晤。会晤期间，我国代表团介绍了我国的政治、社会和经济改革以及哈萨克斯坦的外交政策举措。



根据行程，瓦西里恩科还将出席国际关系欧亚委员会第五次年会。



【编译：达娜】