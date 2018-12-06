阿斯塔纳世博会园区场馆为经济发展发挥新的作用

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 - 在阿斯塔纳2017世博会结束后，世博园区的场馆设施仍然在为哈萨克斯坦的经济社会发展发挥着自身的作用。

根据纳扎尔巴耶夫总统的相关指示，目前世博园区共有4个大型项目正在实施发展当中。



其一为阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。作为为欧亚空间提供金融服务的领先中心，AIFC将使哈萨克斯坦成为链接欧洲和亚洲的金融枢纽。11月14日，在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的主持下，AIFC证券交易所正式开市。



2017世博园的基础设施再利用项目不仅于此，占地3500平方米的世博会商业中心（EXPO Business Centre）也将于近期在园区内正式开张。





与此同时，哈萨克斯坦最大的会展中心之一，可用来举行各类文化、社会和政治活动的大型设施也将在2019年，与世博园区内建成。占地近2万平方米的这座会展中心有望成为哈萨克斯坦经济活动的重要平台。



世博园区内的会议中心也一直运营至今，承接了许多大型活动。2017年世博会的开幕式和闭幕式正是在这座会议中心中举行的。





世博园正中央的"光明世界"主场馆，不仅是世博园内最大的设施，也是世博会的骄傲，是未来能源项目的首批实践设施。高达80米的8层建筑作为博物馆，仍然吸引着来自世界各地的游客。



【编译：木合塔尔·木拉提】