联合国妇女署：哈萨克斯坦在预防家庭暴力方面处于中亚领先地位

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 - 在《女性无暴力威胁16日》国际项目框架下的《通过合理方式预防家庭暴力：危机中心发展的新阶段》国际论坛6日在阿斯塔纳举行。

来自哈萨克斯坦议会、国家委员会、政府机构、国际组织，以及美国、德国、奥地利、罗马尼亚、意大利等国的数百代表出席了论坛。



出席论坛的联合国妇女署驻哈萨克斯坦代表伊莱茵•柯尼科维奇对哈通社记者表示，应增加家庭危机应对中心的数量，以便于为家庭暴力受害者提供必要的协助。





"针对女性的家庭暴力行为犹如一种社会疾病，我们不能仅仅只是去治疗其表现。我们认为，应该增加危机应对中心的数量，目前这类机构仍然太少。尤其是在偏远的乡村，哪里的受害者很难找到获取帮助的渠道。"她说。



柯尼科维奇强调指出，与中亚其他国家相比，哈萨克斯坦的家庭暴力情况要好出很多。





"哈国在这方面领先于其他中亚邻国，政府也制定了相应的政策并提供财政支持。总体而言，女性权益在不断提高。我们都知道，在其他国家，女性面临家暴以及年轻女孩被抢婚的现象非常常见，哈萨克斯坦这方面就好得多。"她说。



【编译：木合塔尔·木拉提】