关于纳扎尔巴耶夫总统的书籍首发仪式在安卡拉举行

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 哈萨克斯坦首任总统日之际，土耳其首都安卡拉5日举行题为"努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫：伟大草原之国精神文明复兴"的会议。

据了解，此次首发仪式在土耳其总统办公厅支持下由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆和土耳其首任总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克创建的突厥历史组织共同举办。

据悉，哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒、土耳其总统首席顾问亚尔琴·托普丘、突厥历史组织负责人热菲克·图兰以及土耳其政界代表和高等教育机构教师等代表出席会议。

突厥历史组织负责人图兰会中致辞并指出，哈萨克斯坦在欧亚地区的影响力得到增长使突厥世界感到欣喜。与此同时，纳扎尔巴耶夫总统成为了为国家利益实现必要的目标、为人民开辟道路并明确光明未来的优秀领袖。





会中，哈萨克斯坦驻土耳其大使萨帕尔别克吾勒表示，纳扎尔巴耶夫总统不仅为哈萨克斯坦，还为中亚地区和整个突厥世界的未来付出了巨大努力。





会议期间，土耳其议会议员、土耳其-哈萨克斯坦友谊小组负责人梅赫梅特·阿里谈到了伟大学者霍加•阿赫梅特•亚萨维的思想。与此同时，土耳其总统首席顾问亚尔琴·托普丘会中谈及纳扎尔巴耶夫总统的战略政策与政治远见。





值得一提的是，会议框架下还举行了由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆和霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学共同支持下以哈萨克语和土耳其语出版的《努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫：伟大草原之国精神文明复兴》书籍首发仪式。该书籍整合了哈萨克文和土耳其文版的纳扎尔巴耶夫总统署名文章《伟大草原之国7个优势》和《面向未来的计划：精神文明的复兴》。





【编译：冰山】