哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫同西安市党委书记举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 据哈萨克斯坦驻华使馆消息，2018年12月5日，哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特努雷舍夫同西安市（陕西省）党委书记王永康举行会见，会谈期间双方讨论了进一步扩大哈萨克斯坦和西安市在经贸、工业、投资和人文领域合作的问题。

此外，会谈期间就扩大区域间合作以及建立哈萨克斯坦城市和西安市姊妹关系进行了充分的交流。双方讨论了利用西安无水港和免税区的潜力扩大哈萨克斯坦产品向中国市场出口的可能性。

王永康指出，西安市场对哈萨克斯坦农产品的需求量很大，每年约进口1000吨哈萨克斯坦蜂蜜，其蜂蜜具有有益、优质、有机的特点。西安准备扩大肉类、油、豆类等农作物的进口。他还强调了两国在交通物流领域高水平的合作。



"自今年年初以来，截至今天已有大约1,100辆集装箱列车通过中欧路线从西安出发，其中大部分都在哈萨克斯坦过境，到年底我们预计将增加到1300辆列车，"王永康说道。

"今年，各方庆祝了习近平主席于2013年在阿斯塔纳提出的"丝绸之路经济带"倡议五周年。在此期间，哈萨克斯坦与西安市扩大了在经贸、交通物流和投资领域的合作。西安作为丝绸之路的主要交通枢纽，哈萨克斯坦愿进一步加强与西安的联系，"努雷舍夫大使强调。

大使圆满提到两国人文合作的高水平发展。他邀请王永康于2019年访问哈萨克斯坦并参加阿斯塔纳经济论坛。

值得一提的是，西安位于中国中部，是陕西省的行政中心，其人口达到960万。2017年地区GDP达到1160亿美元。除此之外，西安是中国古都之一，是13个朝代的建都之地，伟大丝绸之路的起点。