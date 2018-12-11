哈萨克斯坦名誉领事馆在印度甘地讷格尔开馆

哈通社/甘地讷格尔/12月11日-哈萨克斯坦共和国名誉领事馆日前在印度古吉拉特邦首府甘地讷格尔开馆。

印度"Chandan Steel Limited" 公司董事总经理迪力普•禅丹将担任该馆名誉领事。



值得一提的是，禅丹在印度的商界和政界享有一定盛誉，并担任古吉拉特邦工业商会成员，以及"ChandanMinirals PL"、"ChandanGemstones PL"、"IndicGeoResources PL"等多个公司董事总经理一职。



据悉，哈萨克斯坦驻印度大使波拉特•萨尔森巴耶夫、古吉拉特邦政府首席部长Vijay Rupani、古吉拉特邦政府社会发展部部长Ramanbhai Patkar、以及印度议会议员Devjy Patel等代表参与了名誉领事馆的开馆仪式。



萨尔森巴耶夫在活动期间发表讲话，特别指出此次活动在哈萨克斯坦独立27周年之际举行，并强调了纳扎尔巴耶夫总统为国家发展带来的积极影响。



他还指出，名誉领事的成立将有助于两国在信息技术生产、机械、旅游、运输、物流基础设施以及农业部门的合作发展。



此外，古吉拉特邦政府首席部长Rupani也指出，领事馆的开馆将有助于加强双边经济联系并有助于投资领域的发展。



【编译：达娜】