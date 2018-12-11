中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:12, 11 12月 2018 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫签署命令成立分析和预测中心

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日签署命令，成立隶属于总统办公厅的分析和预测中心。

    根据总统令，耶尔詹·扎勒巴合吾勒·巴巴胡玛洛夫被任命为该中心主任一职。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!