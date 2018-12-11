纳扎尔巴耶夫签署命令成立分析和预测中心

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日签署命令，成立隶属于总统办公厅的分析和预测中心。

根据总统令，耶尔詹·扎勒巴合吾勒·巴巴胡玛洛夫被任命为该中心主任一职。



【编译：小穆】