河内举办哈萨克斯坦摄影作品展 展示哈萨克社会文化风貌

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 - 为庆祝哈萨克斯坦独立日以及向越南展示哈萨克斯坦社会文化风貌，主题为《神奇的哈萨克斯坦》的大型摄影作品展览日前在越南首都河内举行。

展览期间，河内市的居民可通过来自哈萨克斯坦各地的风景照片，以及关于阿斯塔纳的城市建筑摄影，了解到哈萨克斯坦这片土地的人文风貌。



展览还通过视频短片，向越南大学生们展示首都阿斯塔纳的建设成就，以及纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦发展中的重要作用。、





展会开幕仪式上，来自哈萨克斯坦的传统民族乐乐团表演了精彩的节目，通过迷人的哈萨克民乐进一步加深了越南观众对哈萨克文化的兴趣。



组织此次活动的阿拉木图基金会负责人谢尔盖•托赫塔洛夫表示，此次活动旨在庆祝哈萨克斯坦独立日及阿斯塔纳市20周年，并通过这样的活动向越南人民展示哈萨克斯坦的社会文化风貌以及发展成就。





"我们相信这次活动对哈萨克斯坦和越南之间的商业、文化和人道主义合作的进一步发展将起到有力的促进作用。"他说。



哈萨克斯坦驻越南大使别科特詹∙居马汉诺夫表示，独立二十年来，阿斯塔纳市不仅是哈萨克斯坦经济社会持续发展的明镜，也已经成为了哈萨克斯坦独立主权的象征。





"在纳扎尔巴耶夫总统的持续关注和推动下，阿斯塔纳成为了欧亚大陆上一个富有竞争力与现代性的国际化大都市。"大使说。



值得一提的是，在展览会框架下，哈萨克斯坦代表团访问了位于河内国立教育大学的阿拜博物馆。



【编译：木合塔尔·木拉提】