哈萨克斯坦共和国首任总统日暨独立日招待会在京举行

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦共和国驻华大使馆12日在北京燕莎中心凯宾斯基饭店举办了哈萨克斯坦首任总统日暨独立27周年大型招待会。

中国外交部副部长乐玉成、上海合作组织秘书长拉希德·阿里莫夫、中国中共中央军委、中国外交部、商务部、各国际组织、外交使团（乌兹别克斯坦、俄罗斯、土耳其、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、格鲁吉亚、阿拉伯联合酋长国、乌克兰、阿塞拜疆、摩尔多瓦等国外交使团代表）、企业、中国哈萨克族、媒体以及常居中国的哈萨克斯坦公民（哈萨克斯坦国家企业的员工、驻香港、乌鲁木齐、上海哈萨克斯坦领事馆、学生）代表等近500人出席了活动。

"在纳扎尔巴耶夫总统的正确领导下，哈萨克斯坦独立27年以来走上了适合本国国情的发展道路，创造了特色哈萨克斯坦模式，实现了政治稳定、经济增长、社会和谐和民族团结。"他说道。



中国外交官强调，在综合国力和国际影响力方面，哈萨克斯坦已经进入了世界上最具竞争力的国家的前50名。

今年纳扎尔巴耶夫总统提出了在第四次工业革命条件下国家建设和发展的10项任务和五项社会倡议，发表了旨在提升人民福祉的国情咨文。哈萨克斯坦成功履行了联合国安理会主席的职责，隆重庆祝了阿斯塔纳建都20周年。中国作为好邻居和全面战略伙伴真心地为哈萨克斯坦所取得的巨大成就感到高兴。我们相信，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，随着新的改革和创新计划的实施，智慧勤劳的哈萨克斯坦人民将在国家发展中取得更大的成就。"乐玉成强调。

他相信，随着在"一带一路"倡议和"光明之路"计划对接的框架下合作的深化，哈中两国的相互关系也将进一步扩大。



在盛大的招待会上哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫向金台艺术馆馆长陈若华女士、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志、北京外国语大学、大连外国语大学、西安外国语大学以及浙江财经大学颁发了感谢函，感谢其摆放阿拜雕塑并且每年组织举办"阿拜诗朗诵"活动、出版和翻译哈萨克斯坦共和国教授格里高利•坎的《哈萨克斯坦简史》、开设哈萨克斯坦中心以及举办庆祝阿斯塔纳建都20周年音乐会，对哈萨克斯坦国家三重奏音乐家表示了感谢。

沙赫拉特·努雷舍夫和乐玉成参观了哈萨克斯坦艺术家达吴列恩·卡斯捷耶夫和高哈尔·巴乐玛哈耶娃黑白画和彩色画作品展览。

哈萨克斯坦演员别伊比特·科尔佳恩、阿谢姆·谢姆比那、阿伊娜拉·阿伊特卡利耶娃、BasTau人民歌舞团、RISE舞蹈团的表演更是为招待会增添了许多光彩。