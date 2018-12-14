哈通社/阿斯塔纳/12月14日- 纳扎尔巴耶夫总统向第71届戛纳电影节影后萨玛勒•叶斯利亚莫娃授予"哈萨克斯坦功勋英雄"荣誉称号。

消息称，纳扎尔巴耶夫总统14日在总统府主持颁奖典礼，为一批在哈萨克斯坦社会经济发展进程中做出突出贡献的人士授予国家奖。



其中，第71届戛纳国际电影节最佳女演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃和库尔曼哈兹国家音乐学院高级教师彦•路德扩夫斯基被授予"哈萨克斯坦功勋英雄"荣誉称号。



此外，"劳动英雄"奖章获得者获得者名单如下：



一级"劳动英雄"奖章获得者："哈萨克铜业冶炼"公司-巴勒喀什铜冶炼厂冶炼师铁木尔詹•别克詹诺夫；



二级"劳动英雄"奖章获得者：国家安全委员会北哈州局局长阿斯哈尔•阿克沙耶夫、国防部副部长穆斯勒姆•阿勒腾巴耶夫、阿拉木图检察院检察长别日克•朱艺热克塔耶夫、哈萨克斯坦武装力量空军总司令达吴然•霍散诺夫；



同时，"勇气"奖章获得者获得者名单如下：



二级"劳动英雄"奖章获得者：内务部阿斯塔纳警察局道路巡逻警员阿扎马特•巴勒塔耶夫；



三级"劳动英雄"奖章获得者：内务部克孜勒奥尔达市第二消防部门负责人叶尔麦克别克•帕孜利耶夫。



【编译：达娜】