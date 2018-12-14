星巴克联手阿里巴巴在中国开展个性化服务

哈通社/北京/12月14日 -- 据中国媒体报道，星巴克和阿里巴巴去年宣布了合作关系，这家咖啡公司将利用这家中国巨头的技术和电子商务平台，打入一个历来以茶叶为主导的市场。

合作伙伴关系的第一个举措是星巴克在中国的实体店引入支付宝。

随后，两家公司于去年12月在上海开设了"星巴克臻选上海烘焙坊"，号称是全球最大的星巴克，也是继西雅图旗舰店之后第二家开业的臻选烘焙坊。

这座两层、3万平方英尺的上海烘焙坊是第一家整合"实时、店内和在线客户体验"的商店，该商店由阿里巴巴的移动淘宝应用程序和增强现实(AR)技术驱动。

阿里巴巴的定位技术可以执行以下操作，当一个手机淘宝应用程序用户走进商店，为客户提供一个包括地图册和菜单等功能的网页。

通过打开手机淘宝的AR功能，顾客还可以在店内咖啡吧、酿造方法和烘焙过程的详细信息。

这家店甚至拥有一个3D打印的茶吧，这是在中国开设的第一家星巴克品牌茶吧。

在阿里巴巴于2018年11月11日举行的全球购物节前夕，该公司在上海的门店接待了记者。据称，中国是星巴克增长最快的市场，在136个城市拥有3000多家门店，其中600家在上海。

这两家公司还根据这家中国巨头的新零售计划进行了合作。该计划旨在将网上购物体验带到实体店，包括推出一个通过手机接入的虚拟星巴克门店。

阿里巴巴在多个数字平台上为这家咖啡公司的"星巴克体验"开发了一个集中化的在线管理中心，利用数据和人工智能，通过星巴克app和阿里巴巴面向客户的移动应用(包括淘宝、支付宝、天猫和口碑)，为顾客提供更个性化的星巴克拜访。

阿里巴巴首席执行官张勇表示，两家公司的愿景是通过创新和技术在中国开创新的咖啡文化和生活方式。

张勇在一份声明中说:"阿里巴巴很高兴通过利用我们先进的零售基础设施和数字力量，为消费者提供前所未有的体验，扩大我们与星巴克的现有合作关系。这次合作再次证明了我们新的零售策略的成功。"

从10月中旬开始，星巴克通过阿里巴巴的外卖配送平台饿了么开始在中国的另外9个城市(上海和北京除外)提供送货服务。

星巴克中国首席执行官Belinda Wong当时表示，她计划在今年年底前在30个城市的2000多家门店推出这项服务。

阿里巴巴与星巴克的合作伙伴关系还包括在阿里巴巴旗下的盒马鲜生超市建立"外送星厨"。

目前，星巴克已经在两家盒马鲜生门店试点了厨房，一家在阿里巴巴杭州总部，另一家在上海 Baodi商场。星巴克表示，随着时间的推移，计划将这项服务推广到更多中国城市。