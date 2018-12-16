庆祝哈萨克斯坦独立日画展在京举行

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，为庆祝哈萨克斯坦首任总统日和独立日，哈萨克斯坦共和国驻华大使馆12月13日在举行了哈萨克美术家协会成员 "哈萨克人民史诗"以及"祖先遗留的独立"国家展览比赛的获胜者达吴列恩卡斯捷耶夫和哈萨克斯坦蜡染艺术家高哈尔巴乐玛哈耶娃的黑白画和彩色画作品展览。

哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在讲话中提到，"在国家元首"面向未来的计划：精神文明的复兴"的框架下今年在伦敦和开罗知名造型艺术博物馆成功举办了艺术家的画展。"



除此之外，讲话的最后在中国著名艺术家、艺术学家和雕塑家面前，考虑到2019年将举办第二届"一带一路" 国际合作高峰论坛，努雷舍夫大使提议下一年在"丝绸之路文化带"的框架下在中国知名博物馆组织哈中艺术家作品展览。

中国美术家协会常务副主席兼党组书记徐里、独联体成员国外交使团团长和外交官、中国艺术家协会成员以及中工国际工程股份有限公司代表参加了此次活动。



值得一提是，达吴列恩卡斯捷耶夫是庆祝哈萨克斯坦共和国25周年"祖先遗留的独立"国家展览比赛的获胜者，参加了伦敦、斯德哥尔摩、法国的国际画展。他的作品被国内外私人收藏家收藏。

高哈尔巴乐玛哈耶娃的作品代表自己对象征型艺术的一种新理解。这是对至今仍以岩画的形式保存下来的远古祖先文化遗产的独特的阐释。