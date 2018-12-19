议员提议对维吾尔文也进行拉丁化改革

哈通社/阿斯塔纳/12月19日 - 经哈萨克斯坦民族和睦大会提名当选的马吉利斯（议会下院）议员沙伊玛尔丹•努日莫夫提议，对正在使用中的现行维吾尔文字也进行拉丁化字母规范的改革。

议员已向政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫就此质询。



在19日的马吉利斯全体会议上，议员说："有鉴于对国语哈萨克语进行拉丁化改革的重要性和先进性，哈萨克斯坦维吾尔人联合会对这一决定予以积极支持。与此同时，联合会认为，在对国语哈萨克语进行拉丁化文字改革的同时，有必要对哈萨克斯坦现行的维吾尔文也进行同步拉丁化改革。因为，哈维两族拥有相同的宗教、相似的习俗和相近的语言，相互之间的文字也应该保持能够相互理解和通读的状态。"



据其介绍，哈萨克斯坦共和国维吾尔文化中心在2017年10月组建了关于制定维吾尔文拉丁化方案制定委员会。委员会成员包括苏莱曼诺夫东方学研究院维吾尔中心专家、阿拉木图市和阿拉木图州维吾尔语言教育学者、《维吾尔之声》杂志代表、以及来自其他国家的维吾尔人组织代表。



努日莫夫称，委员会成立后，经过多次讨论，制定了五套维吾尔拉丁文改革方案草案。在经过一系列更加详实的分析和讨论后，于今年5月12日敲定了最终的维吾尔拉丁字母改革方案。



"委员会在5月12日的会议上，表决通过了基于哈萨克斯坦新哈萨克文拉丁字母规范制定的新维吾尔文拉丁字母表方案。鉴于这一方案高度符合维吾尔语言的语法要求和文字表述体系，我们相信它将不会仅限于哈萨克斯坦境内的维吾尔人使用，而是成为全球维吾尔人的通用文字。"他说。



议员在当天的会议上着重强调，实现维吾尔文字与国语哈萨克文字的同步拉丁化该给具有非常重要的意义。



【编译：木合塔尔·木拉提】