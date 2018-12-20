白俄罗斯批准欧亚经济联盟与中国经贸合作协定

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 - 据塔斯社报道，关于批准欧亚经济联盟（EAEU）成员国与中国之间的贸易和经济合作协定的法案，于本周三在白俄罗斯议会获得通过。

白俄罗斯第一副外长安德烈•耶夫夺琴科表示，该协定旨提高贸易便利化水平，为产业发展营造良好环境，促进欧亚经济联盟及其成员国与中国经贸关系深入发展，为双方企业和人民带来实惠，为双边经贸合作提供制度性保障。



耶夫夺琴科补充说，协定不会取消或降低进口关税，且规定不自动减少非关税项目。该协定的目标是消除行业中的各种技术障碍，提升双方在卫生、动植物检疫、知识产权等方面的联系和合作。



他还表示，通过这份协议，双方将扩大在尖端技术、创新和运输物流基础设施领域的部门合作。



耶夫夺琴科称，扩大与中国的关系是白俄罗斯外交政策的重点战略。据其介绍，2017年白中贸易额达到了3.6亿美元，而2018年1-10月双边相互贸易额达3.5亿美元，同比增长29%。



值得一提的是，欧亚经济联盟与中国经贸合作协定于2018年5月在阿斯塔纳签署。



【编译：木合塔尔·木拉提】