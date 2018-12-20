哈萨克斯坦新建住房成本上涨

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 -- 据Ranking.kz消息，新住房价格政策逐渐得到稳定。年初至今，哈萨克斯坦新建住房价格上涨5%，达每平方26.6万坚戈。

报告期内，新建住房交易量上涨13%，美元汇率则上涨11%。

根据统计委员会数据显示，哈萨克斯坦大型城市一级市场新建住房成本有所下降。其中阿克套下降4.2%、阔克舍套下降4.5%、巴甫洛达尔和彼得罗巴甫尔则下降24%，其主要由于国家规划框架下兴建的住房规模得到大幅增长。

据了解，公私合作模式框架下政府对住房建设的支持度也有所提高。

2017年10月-2018年10月期间，各大银行为住房建设发放贷款总额达1846亿坚戈（+17.2%）。全国住房按揭贷款市场表现出极大的活跃性。其中，阿拉木图市一年内住房按揭贷款市场投入总额增长42.5%，而阿斯塔纳、阿特劳以及西哈州地区涨幅达25%。

据悉，面向高收入群体的新住房可及性也得到逐渐增长，这一方面使估值机制的清晰度逐渐形成，而另一方面国家规划框架下住房价格平均限额得到确定。在此之际，建筑者们对住房设施的销售给予保证，这同时也降低了施工成本。

【编译：冰山】