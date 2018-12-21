《总统之路-阿斯塔纳》电影在阿拉木图上映

哈通社/阿拉木图/12月21日 -- 据哈萨克电影制片厂消息，《总统之路-阿斯塔纳》电影近日正式在阿拉木图市上映。

消息称，影片根据哈萨克斯坦文化和体育部要求由Sataifilm影视公司和哈萨克电影制片厂联合拍摄，著名导演阿罕·萨塔耶夫执导影片。

"制作这一大型项目对我及团队来说非常荣幸。我们的电影面向所有人，因为电影讲述了国家的历史。相信该作品能够受到所有年龄段观众们的喜爱。制作团队为呈现出真实的故事而付出了努力，影片中所有人物都是历史的见证者。"导演萨塔耶夫说。

值得一提的是，《总统之路-阿斯塔纳》是《总统之路》系列电影的第6部。除此之外，还包括《童年时代的天空》、《火河》、《铁木尔套》、《打破僵局》以及《历史的抉择》等电影。

据了解，影片《总统之路-阿斯塔纳》主要讲述了阿斯塔纳历史、首都迁移以及独立时期的艰辛时刻。

关于影片角色，著名演员的穆拉特·阿赫曼诺夫饰演了纳扎尔巴耶夫总统。参演演员还包括叶尔克布兰·达伊尔沃夫、詹·拜詹巴耶夫以及奥斯奖将得主马克·科利尔等众多知名演员。

【编译：冰山】