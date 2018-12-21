维尔纽斯发行哈萨克传说故事集立陶宛文版

哈通社/阿斯塔纳/12月21日-为实现"精神文明复兴"规划和总统书名文章《伟大草原之国的7个优势》中的各项目标，在哈萨克斯坦驻立陶宛大使馆的支持下，哈萨克传说故事集的立陶宛语译本日前在该国出版。

书籍中涉及了许多有关阿勒达尔（Алдар көсе）、Kanbak老人等哈萨克传说人物的有趣故事。



值得一提的是，作为圣诞节礼物，我国使馆将发行的首批故事集赠予了在维尔纽斯儿科中心接受治疗的儿童患者们。



在那里，哈萨克斯坦大使维克托•铁穆尔巴耶夫在向小朋友们介绍该书的同时，还提到了关于我国的有趣故事，例如，哈萨克斯坦是郁金香和苹果起源地，以及草原游牧民族是首个成功训练马匹的民族等。



同时，立陶宛著名的广播电台播音员贝尔纳戴特•卢克舍尤特也向小朋友们讲述了有关哈萨克民族童话英雄们的精彩故事，并表示今后还将在广播电台中为小朋友们推出许多哈萨克斯坦的传说故事。



此外，近几日，使馆还计划向立陶宛多个图书馆和学校分发一百多册故事集，并在2019年举行"Vilnius Book Fair"书展中举行该书籍的正式介绍仪式。







【编译：达娜】