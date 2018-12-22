哈通社获阿克托别州州长感谢信 表彰其在反腐领域的贡献

哈通社/阿克托别/12月22日-致力于国际反腐日的相关活动21日在阿克托别州朱巴诺夫国立大学举办。

活动期间，阿克托别州州长向哈萨克国际通讯社驻阿克托别记者萨玛勒•叶恩德巴耶娃、特别管制小组成员木合塔热依塔•萨艮德阔娃、科学实践中心副主任迪娜•扎曼巴耶娃、市教育局工作人员努尔季格特•扎勒哈斯巴耶夫被授予感谢信，感谢他们为减少腐败和提供信息支持方面所做出的贡献。



公务员事务和反腐败署署长阿力克•什佩克巴耶夫在讲话中指出，阿克托别州是哈萨克斯坦腐败程度最低的地区之一。



"今天，我们与阿克托别州州长签署了‘阿克托别-诚实区'项目办公室章程，并参加了其开幕仪式。该项目旨在进一步促进反腐工作，降低国内腐败程度。在此，我希望个政府部门和社会代表都能积极参与该项目，贡献自己的一份力。在此次为期两天的工作视察中，阿克托别州的有关部门采取了一系列富有成效的反腐措施，形成了有效的反腐机制。"什佩克巴耶夫说。



此外，阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫指出，阿克托别州正进行一系列反腐措施，为此，许多公共服务正积极转向数字化。



【编译：达娜】