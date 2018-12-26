《关于批准里海法律地位公约》法案获得通过

哈通社/阿斯塔纳/12月26日--马吉利斯（议会下院）近日在阿斯塔纳召开全体会议，通过《关于批准里海法律地位公约》法案。

"确定里海法律地位和制定国际政治、经济、文化和人道主义合作的法律框架对所有里海沿岸国家来说都具有战略意义。今年8月12日是里海沿岸五国历史上重要的一天，五国元首在阿克套签署了关于确定里海法律地位的国际条约，为沿岸五国长达25年的谈判画上了句号。" 外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫说。



他还提到，在阿克套峰会上，纳扎尔巴耶夫总统在讲话中指出，里海法律地位公约是里海的宪法，保障了该地区的安全、稳定和繁荣发展。该文件对里海海底区域分配、区域及内陆水域活动原则、海底管道建设、海域和国际海域等问题进行了描述。



"里海法律地位公约基于相互尊重、合作、互不干涉等原则。此外，公约规定里海的生态系统将得到充分保护，在海上进行的任何作业都要以保护海洋环境为基础。为有效执行公约中的各项规定，将成立一个里海沿岸国家外交部副部长级别的工作组。目前，所有里海沿岸国家已开始着手执行公约所需的国内程序。"部长说。



【编译：达娜】