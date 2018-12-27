捍卫叙利亚撤军决定 特朗普：美国不再当世界警察

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 -- 美国总统特朗普今天闪电访问伊拉克，除捍卫他自叙利亚撤军的决定，也宣布美国将结束担当世界"警察"的角色。这是他出任总统以来首度到战争冲突区慰劳美军。

法新社和美国有线电视新闻网（CNN）报导，特朗普这趟保密行程从华府启程，彻夜飞行后于伊拉克时间晚间7时16分在伊国西部阿萨德空军基地（Al-Asad Air Base）"一片漆黑"的跑道上落地，第一夫人梅兰妮亚（Melania）也同行。美国入侵伊拉克迄今超过15载，当地局势依旧不稳，限制特朗普只能秘密出访。



他说："你们该看看我们得在熄了灯的飞机经历哪些事情，窗子紧闭、一点儿灯光都没有，一片漆黑。"



特朗普落地后与约百名大多隶属特种部队的美军寒暄，大玩自拍并替他们签名，且另与军事领袖交谈，在地面停留时间3个小时。



特朗普在阿萨德空军基地力图捍卫他撤出诸多跨国同盟关系的"美国优先"政策，包括多场许多美国民众认为毫无止境的中东战事。



他说："不公平责任全落在我们身上。我们不想再被其他国家占便宜，利用我们和我们了不起的军队来保卫他们。他们没支付这方面的经费，将来必须掏钱。"



特朗普告诉媒体，他断然拒绝多位将领有关延长叙利亚部署的要求。据特朗普说，他告诉这些将领："不会给你们更多时间了，给的时间已经够多了。"



在叙利亚的约2000名美国地面部队，与其他外籍军队联手协助当地战士打击伊斯兰国（IS）圣战团体。



特朗普今天表示，他没有计画自伊拉克撤军，仍有约5200名美军训练伊拉克部队打击IS并担任顾问。CNN报导说，这暗示伊拉克可以被用来当作未来叙利亚任务的基地。



但特朗普重申，美国大量干涉海外事务的时代已逐步告终，"美国不能继续当世界警察，我们分散于世界各地，有些国家大多数人连听都没听过，坦白说，太荒谬了。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】