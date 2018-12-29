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    10:30, 29 12月 2018 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统谈中亚国家关系

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    哈通社/阿斯塔纳/12月29日 -- 纳扎尔巴耶夫总统27日与国内主要媒体代表举行会谈，对2018年工作进行了总结并回答了记者的相关提问。

    期间，总统谈到了中亚国家之间的关系。

    "比邻而居的五国人民，拥有共同的宗教信仰和相近的文化习俗，相互之间能够互相理解。在苏联解体，各自为政的时期，我们之间本应该更加团结。总而言之，更加紧密的中亚国家关系，有助于本地区的安全和经济发展。正是考虑到这一点，我曾经尝试过不少这方面的努力，提出了许多关于建立区域性经济联盟、开放边境、发展经贸、加强文化联系等建议。但这些努力未能得到成功。"总统说。

    总统强调指出，在各国获得独立后，均采取了自主发展，追寻不同发展道路的选择，这使得许多好的方案未能实现。

    总统随后又指出，近几年来，中亚国家领导人之间的会晤正在变得更加频繁和紧密。

    "各国元首通过相互访问，加强了联系。哈萨克斯坦的乌兹别克斯坦文化日活动已接近尾声，明年将启动乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦文化日系列活动，我也将前往该国出席开幕式。届时，将在塔什干举行会谈。我们与吉尔吉斯兄弟，与土库曼，与塔吉克斯坦之间的关系也非常的号。不过，经贸领域的合作发展不一。"总统说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统 中亚 媒体 黄金储备
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