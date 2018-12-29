总统：哈萨克斯坦与美国之间不存在任何分歧

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 -- 纳扎尔巴耶夫总统 日前接受国内媒体采访时表示，哈萨克斯坦与美国之间不存在任何分歧，更何况美国是哈萨克斯坦最大引资国之一。

采访期间，被问到关于同美国总统特朗普之间的会谈相关问题时，总统指出，哈萨克斯坦与美国之间的合作关系将得到进一步发展。

"您对于此次访美给予了'历史性访问'的评价。许多人纷纷对当时您和美国总统之间产生的'化学反应'进行议论。男女之间的'化学反应'可以理解，而总统之间的'化学反应'到底是什么？对此次会谈的历史重要性您会怎么评价？"记者提问道。

"那次是我第6次对美国进行的正式访问。同时也是我与美国第五位总统举行的会谈。基于历史重要性，我想指出与新任美国总统之间的会谈。他对于媒体的态度和关系是特殊的，他的处事方式体现出其商业家的作风。因此，与其进行了会谈将为我们带来更多的益处。"总统说。

总统指出，美国是当今公认的大国，这一点毋庸置疑。然而冲突导致欧洲、俄罗斯、中国的经济下滑逐渐成为自食其果，美国经济也同样遭受打击。如果国家经济处于增长趋势，则需要将产品销售给其他国家并寻求进一步发展的途径。若冲突对全球经济起到负面影响，该国也同样会因此受到影响。两国领导人之间的会谈非常顺利，在那之前也举行了多次电话会谈。"化学反应"可以说是两位政治家之间的相互理解。

纳扎尔巴耶夫总统还表示，哈萨克斯坦与美国之间不存在任何分歧。美国是哈萨克斯坦最大的引资国，此前美国对哈萨克斯坦的直接投资总额达400亿美元，而这一数据有望超过500亿美元。双方在能源领域建立了良好的合作关系，在打击极端主义方面也拥有共同的立场。

此外，就美国制裁俄罗斯问题，总统表示，这无疑将对哈萨克斯坦产生影响。然而，双方就加强两国战略关系达成共识。

采访中，纳扎尔巴耶夫总统还谈及访美期间哈萨克斯坦与美国之间签署总价70亿坚戈的20个合作协议。

【编译：冰山】