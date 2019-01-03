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    12:30, 03 一月 2019 | GMT +6

    总统签署批准《哈萨克斯坦共和国电影法》法案

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    哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 纳扎尔巴耶夫总统3日签署旨在对电影领域建立法律框架的法案。

    据总统府新闻局消息，总统签署批准了《哈萨克斯坦共和国电影法》法案。

    法案全文将在公开媒体上刊登。

    【编译：冰山】

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 总统 黄金储备
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