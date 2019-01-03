中国嫦娥四号探测器成功着陆月球背面

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 据中新网报道，中国"嫦娥四号"探测器3日成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的预选着陆区，并通过"鹊桥"中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。

消息称，此次任务实现了人类探测器首次月背软着陆，首次月背与地球的中继通信，开启了人类月球探测新篇章。





值得一提的是，"嫦娥四号"探测器于2018年12月8日在中国西昌卫星发射中心发射成功。经历了地月转移、近月制动、环月飞行之后，嫦娥四号3日实现了人类首次月球背面软着陆，开展月球背面就位探测及巡视探测。



据报道，嫦娥四号的科学任务主要是：开展月球背面低频射电天文观测与研究；开展月球背面巡视区形貌、矿物组份及月表浅层结构探测与研究；试验性开展月球背面中子辐射剂量、中性原子等月球环境探测研究。

此外，嫦娥四号的任务工程目标则锁定在两个"国际首次"：首次实现月球背面软着陆和巡视勘察；首次实现地月L2点中继星对地对月的测控、数传中继。



据悉，由于月球自转周期和公转周期相等，加上被地球潮汐锁定，地球强大的引力让月球总是一面朝向地球，所以人类在地球上只能凭肉眼看见月球的正面，背面则看不见。月球背面到底是啥样，嫦娥四号探测器将第一次身临其境去感触。

【编辑：小穆】