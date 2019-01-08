埃及开设阿尔法拉比科学教育中心

哈通社/阿斯塔纳/1月8日 -- 近日，阿尔法拉比哈萨克国立大学由哈萨克斯坦驻埃及大使馆支持下在开罗大学开设阿尔法拉比科学教育中心。

消息称，旨在落实总统"精神文明复兴"规划和《伟大草原之国7个优势》署名文章相关任务的科学教育中心开幕仪式期间举行了《阿尔法拉比哲学遗产》国际科学研讨会。

阿尔法拉比学者、开罗大学教授代表、阿尔法拉比哈萨克国立大学校长哈勒穆·穆塔诺夫、哈萨克斯坦驻埃及大使阿尔曼·伊萨哈里耶夫等人会中就伟大学者遗产对青年教育领域起到的重要作用等问题发表了讲话。





穆塔诺夫表示，基于阿尔法拉比社会观点制定的《形成良好公民社会.现代化的大学任务》国际项目将同联合国文明联盟合作执行。开罗大学的阿尔法拉比中心不仅教育阿尔法拉比、拜巴尔斯苏丹遗产，还将起到宣传及教育友谊国家之间共同历史和文化遗产的平台作用。在哈萨克斯坦驻埃及大使馆发起下，开罗大学将首次基于阿尔法拉比中心引进哈萨克语课程。





访问框架下，哈萨克斯坦代表团同爱资哈尔大伊玛目艾哈迈德•塔伊布博士、埃及高等教育和科学研究部部长哈列德·阿卜杜勒-加法尔、埃及议会教育和科学研究委员会主席萨米·哈希姆、开罗大学校长穆哈穆德·奥斯曼·胡希特等人举行会谈，并就加强专家培训领域合作、落实学术交流计划、教师专业发展、制定科学教育计划引进法拉比学课程等问题尽心了讨论。此外，双方还就于2020年伟大学者阿尔法拉比诞辰1150周年之际举行联合活动达成共识。











【编译：冰山】