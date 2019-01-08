中国驻哈使馆举行海南旅游免签政策推介会

哈通社/阿斯塔纳/1月8日 -- 中国驻哈萨克斯坦大使馆7日在阿斯塔纳举行海南旅游免签政策推介会，重点介绍中国海南省的旅游资源，以及对外国游客入境海南免签政策的实施细则。

据新华社消息，中国大使张霄在推介会上发言时表示，海南风景秀丽、气候宜人，在哈萨克斯坦民众中的知名度不断提升，每年有许多哈公民赴海南疗养度假。

张霄说，为进一步提升外国游客赴海南的便利性，去年5月中国政府在海南实施了面向包括哈萨克斯坦在内的59国公民旅游免签入境政策。这对便利中哈人员往来、促进两国民心相通意义重大。

哈萨克斯坦文化体育部旅游产业委员会副主席斯马古洛娃表示，哈萨克斯坦人愿意赴华旅游观光，也欢迎中国游客来哈旅游。哈中两国发展旅游合作意愿强烈，潜力巨大。哈方采取了一系列便利中国游客的措施，其中包括对中国公民实施的72小时免签过境政策。

来自哈政府、议会、高校以及旅行社的代表出席推介会。



哈萨克斯坦旅游界代表表示，将充分利用哈中两国政府实施的签证便利政策，鼓励哈萨克斯坦公民到中国旅游，并为中国公民来哈旅游提供更加优质的服务。