外交部：我国将继续撤离在叙利亚哈萨克斯坦公民

哈通社/阿斯塔纳/1月10日-哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，我国将继续实行自叙利亚撤离哈萨克斯坦人员行动。

他表示，此次撤离行动根据总统的直接指示执行，正如总统所说，哈萨克斯坦将全力为每一位公民提供帮助，无论他身在何地。



他还指出，一直以来，哈萨克斯坦积极参与解决暴力冲突和推进叙利亚和平进程的工作。过去两年里，叙利亚问题阿斯塔纳和平会议共举行11轮会谈，在此框架内，叙利亚多个地区恢复了和平。



"哈萨克斯坦在担任联合国安理会非常任理事国期间，在打击国际恐怖主义领域中也取得了良好成果。哈萨克斯坦对联合国安理会2017年12月21日通过的第2396号决议表示无条件支持，并在此框架内实施了许多工作。该决议要求所有联合国成员国发展能力，限制恐怖分子出行，应对和打击自叙利亚和伊拉克冲突中返回的恐怖分子的威胁。" 阿什克巴耶夫说。



他还指出，哈萨克斯坦外交部对许多国际组织和国家的支持表示感谢。



"我们正积极与这些国家和组织在外交层面上展开联合活动，纳扎尔巴耶夫总统表示将继续实行自叙利亚撤离哈萨克斯坦人员行动，尤其是儿童和妇女。为此，我们将积极同国际和社会组织建立密切合作。" 阿什克巴耶夫说。



值得一提的是，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫9日就从叙利亚战乱地区撤离哈萨克斯坦公民事宜发表了声明。



据总统称，1月6日，在哈萨克斯坦执法机构和外交部组织的撤离行动中，有47名哈萨克斯坦公民（其中30人为儿童）自叙利亚回国。



【编译：达娜】