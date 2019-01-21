欧亚经济联盟成员国政府首脑将聚首阿拉木图讨论数字化问题

哈通社/阿斯塔纳/1月21日 -- 旨在讨论欧亚创新生态系统的"全球化时代数字议程2.0"论坛将于2月1日在阿拉木图市举行。

消息称，由哈萨克斯坦信息和通讯部主办的该论坛将吸引欧亚经济联盟成员国政府首脑、信息技术领域分析人士、国际组织代表、政治家以及商界代表们参与。

会议主要就建立欧亚统一创新生态系统以及发掘成员国技术潜力等问题进行讨论。

据了解，论坛发言人主要包括大型国际IT公司创始人、国际信息科技园领导人以及来自美国、新加坡、英国、德国、法国、瑞士和独联体国家的科技产业领域50多名代表。

论坛期间，由哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国家政府总理和亚美尼亚副总理以及国际分析人士参与下将举行全体会议，并讨论欧亚科技园一体化前景、建立联合创新项目、为年轻IT专业人士和新创公司提供支持等问题。

此外，论坛框架下计划就欧亚经济联盟数字议程、创新生态系统、工业化4.0、实现可持续发展目标、中小型企业数字化等问题举行5次小组会议。

值得一提的是，"全球化时代数字议程"论坛在纳扎尔巴耶夫总统发起下于每年举行。论坛主要目标为促进欧亚经济联盟国家数字经济发展并制定出提高其竞争力的联合措施。

【编译：冰山】