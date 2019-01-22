研究：过度肥胖将导致脑萎缩

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 - 一份最新的研究证明，过度的肥胖对人的大脑将产生负面的影响。

英国拉夫伯勒大学（Loughborough University）最新研究则访问了9652名中年人，通过测量研究参与者的体重指数（BMI）和腰臀比，进行体态及脑部结构分析。

研究发现超重过胖且腰围粗的人，大脑的灰质区域较正常体重者小。由神经元组成的灰质含有大脑的1000亿个神经细胞，掌控大脑的资讯处理功能，如思考、计算等，白质则是负责协调各个脑区，影响学习和自我控制力。随着年龄增长，大脑中灰质和白质的体积减少，会增加罹患阿兹海默症及其他类型的失智症的风险。

研究人员Mark Hamer表示，研究发现腹部肥胖和灰质脑容量有关，腹部脂肪愈多，脑部萎缩愈多。不过他也表示，目前还无法确定是脑部结构的异常变化导致肥胖，还是肥胖导致脑部变化，但期待未来能够靠定期测量BMI或腰臀比来判断大脑的健康状况。

其实越来越多资料显示，肥胖会降低记忆与学习功能，也会加速脑部退化，提前发生认知功能障碍，如失智、阿兹海默症。英国剑桥大学(University of Cambridge)研究就曾指出，体重超过标准的人短期记忆力会变差，甚至可能严重到忘记上一餐吃过哪些食物，不记得先前吃了什么，容易使下一餐过量。

实验发现，体重被视为肥胖的人，短期记忆表现普遍不佳。研究人员认为，体重过重与大脑在结构、功能上的改变有关，这会使脑部无法有效处理任务。脑部海马回（hippocampus）和前额叶（frontal lobe）的运作尤其受到影响。海马回主掌记忆和学习；额叶掌控决策、情绪与解决问题的能力。肥胖也可能影响心理层面，导致忧郁与焦虑。