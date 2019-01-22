国务秘书阿布德哈勒科娃会见亚美尼亚新任驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 -- 国务秘书古勒沙拉·阿布德哈勒科娃1月22日会见亚美尼亚新任驻哈萨克斯坦特命全权大使加吉克·加拉奇扬。

会谈期间，国务秘书阿布德哈勒科娃向亚美尼亚新任驻哈大使就开始自己的外交使命表示祝贺，并表示相信其将为推动两国之间的关系不断发展做出卓越的贡献。

"希望您在新职务的工作能够进一步加强两国之间的合作关系。哈萨克斯坦与亚美尼亚一直以来保持着紧密的关系，还有着悠久的历史文化交流。此外，在集安组织、欧亚经济联盟、独联体框架下开展着联合工作。当然，经贸交流非常重要。 在过去一年中，双边贸易额增长了20％。两国货物流通量达1000万美元，这一数字有望继续增长。"阿布德哈勒科娃说。





会中，国务秘书还谈及在哈萨克斯坦生活的亚美尼亚族裔以及各州建立的亚美尼亚文化馆。

国务秘书指出，哈萨克斯坦民族和睦大会框架下进行着大量的工作。议会议员中也有亚美尼亚族裔代表。就合作问题，哈萨克斯坦有意进一步开展两国之间合作关系。

值得一提的是，亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相于去年11月签署总统令，任命加吉克·加拉奇扬为新任驻哈萨克斯坦兼驻吉尔吉斯斯坦大使。亚美尼亚驻哈大使于去年12月向纳扎尔巴耶夫总统提交了国书，并开始其外交使命。





【编译：冰山】