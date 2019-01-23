"这里会有炸弹落下吗？"--纳扎尔巴耶夫总统谈"朱桑"人道主义救援行动

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 - 纳扎尔巴耶夫总统23日在出席哈萨克斯坦青年年开幕式时表示，旨在解救受错误宗教思想欺骗而沦陷叙利亚的哈萨克斯坦公民的"朱桑"人道主义援助行动将持续进行。

总统说："每一个人的命运取决于自己的选择。大家都应该知道，近期我们从战乱的叙利亚地区解救出了47名哈萨克斯坦公民，当中包括30名儿童。这些孩子的父亲死于战火，而母亲失去了保护。这一危险而重要的行动，是在友邦的帮助下得以顺利实施的。极端组织欺骗了我们的公民，许以虚假的天堂将他们带到了战火当中。世界各国为击败这些极端分子而团结努力......现在我们将继续进行挽救幸存的同胞的工作。"



总统还表示，从战乱地区归国的人需要接受回归社会前的适应期。



"自叙利亚归来的孩子在走下飞机时问自己的母亲：‘这里不会落下炸弹吗？'他们自出生就经历战火，已经对此习以为常......我们的土地上不会有炸弹落下。"总统说。



值得一提的是，今年1月6日，在纳扎尔巴耶夫总统指示下启动的"朱桑"人道主义救援行动从叙利亚解救回47名哈萨克斯坦公民。



政府为这批人员配备了心理学家和宗教人士予以心理疏导，并安排人员恢复其遗失的个人证件。在完成适应期后，其中的女性和儿童将返回家乡恢复正常生活。



【编译：木合塔尔·木拉提】