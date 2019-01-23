哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 国际无互联网日来临之际，哈萨克斯坦教育和科学部计划举行"我-离线"大型儿童活动。

"如今，儿童们对手机的依依不舍成为了许多家长的烦恼。'再玩5分钟'、'我才开始玩'等话语成为常态。据全球统计，约世界总人口的50%注册了某一种社交软件，而一部分人们则同时使用多种社交软件。"教育和科学部发布消息称。

因此，为了预防网络沉迷、控制未成年人上网时间以及提高互联网文化，哈萨克斯坦教育和科学部为即将来临的国际无互联网日之际举行"我-离线"全国大型儿童活动。

消息称，该活动旨在使儿童们远离手机、电脑以及互联网，并帮助他们将更多的时间花费在朋友和家人身上以及自己的兴趣爱好。

据了解，此次活动范围包括全国所有1-11年级学生。活动框架下，所有州、阿斯塔纳、阿拉木图以及奇姆肯特等城市将举行面向1-4年级学生的"没有互联网度过一天的经历"绘画大赛以及面向5-11年学生的"我-离线"写作比赛。所有作品将在教育和科学部保护儿童权利委员会官方Facebook主页上公布。

【编译：冰山】