阿尔法拉比国立大学学生向全国青年发出呼吁

哈通社/阿拉木图/1月25日- 阿拉木图阿尔法拉比哈萨克国立大学日前举行论坛，国内各领域优秀青年汇聚一堂，就纳扎尔巴耶夫总统在"独立一代"青年年开幕式上提出的倡议进行讨论。

论坛期间，大学校长哈勒穆•穆塔诺夫发表讲话，并指出当今青年人肩负着加强国家建设、提高国家竞争力的重任。



据了解，青年年开幕式期间，纳扎尔巴耶夫总统提出发起"青年创造力：激发国家创新活力"全国青年运动。为此，阿尔法拉比国立大学学生呼吁全国青年加入，将自己的知识和才能用于开发国家创新项目，为国家发展添一份力。



"哈萨克斯坦青年年正式开始，这是纳扎尔巴耶夫总统为青年一代们给予的最大关怀，不要总想着国家能为你做什么，你应该问问自己能够为国家做些什么。"呼吁信中写道。



正如纳扎尔巴耶夫总统所说，哈萨克斯坦需要创造性的一代，以促进科学和创新，实现工业4.0，只有这样，国家才能根据全球科技发展趋势及其全球竞争力而发展。而实践表明，青年人参与知识经济的发展将有助于青年人才的培养，加强青年们的责任使命感，并对创造新的创新平台产生积极影响。



为激发学生的创造潜力、培养创新人才，六年多来，阿尔法拉比国立大学举行过多次如 "我对哈萨克斯坦创新发展作出的贡献" 创业计划、"永恒的国家-我的梦想"创意爱国主义歌曲等竞赛。对此，学生们建议在青年运动框架内，每年都举办此类竞赛的全国性比赛。



"若每所大学、每个企业和地区都加入该项目，那么青年运动将成为一股强大的力量，为知识经济的发展产生重大影响。根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，我们相信各级政府组织能够提供适当资源，以支持优秀的青年倡议，并希望商业机构提供特别补助金，以帮助青年们实现优秀创意和建立初创企业。国家的未来掌握在我们的手中，我们定会全力以赴，以实现哈萨克斯坦加入世界前30强的目标。"呼吁信中写道。









【编译：达娜】