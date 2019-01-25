哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫同上合组织秘书长诺罗夫举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，我国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫24日在上海合作组织秘书处会见了上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫。

双方就上合组织框架内发展政治、经贸、人文合作的迫切问题交换了意见。其中包括筹备于2019年5月至6月在比什凯克举行的上合组织成员国元首理事会和外长理事会的问题以及在上海合作组织框架下的其他活动。

上海合作组织秘书长表示，目前上合组织稳定蓬勃发展，得益于此为在经贸和过境运输领域实施有意义和前景的互利项目带来了新的契机。

努雷舍夫表示，哈萨克斯坦高度重视加强地区安全、发展经济合作以及与上海合作组织所有成员国深化人文联系。

哈萨克斯坦外交官认为，目前上合组织将逐步扩大经济领域。在此背景下，上合组织秘书处代表参加讨论运输合作、保护环境、粮食安全、青年合作等其他热点主题的各种经济论坛非常重要。

哈萨克斯坦大使努雷舍夫祝贺诺罗夫任职上海合作组织秘书长，祝愿诺罗夫秘书长成功并实现既定目标并表示愿为实施既定计划提供支持。

【编辑：小穆】