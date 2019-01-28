巴西矿坝溃坝事故致数百人伤亡

哈通社/阿斯塔纳/1月28日 --据新华社28日援引巴西消防部门当地时间27日晚间的通报，巴西东南部米纳斯吉拉斯州矿坝溃坝事故已造成58人死亡，其中19人身份已被确认。截至通报之时，共有192人获救，但仍有305人失踪。

巴西里约热内卢时间2019年1月27日下午早些时候发生的 Córrego de Feijão 矿区1号坝溃坝事故，当事公司淡水河谷也通过媒体公布了最新的进展情况。

Córrego do Feijão 矿区1号坝位于巴西米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市,该坝用于接收上述矿区生产过程中所产生的尾矿。

自2015年起,该大坝即处于闲置状态(未被排放更多尾矿),坝内没有湖体,也未开展任何形式的生产经营活动。

目前，该坝正处于关闭过程中。

淡水河谷公司表示，1号坝于1976年由 Ferteco Mineração 公司(该公司于2001年4月27日被淡水河谷收购)采用上游法建造。

坝高86米,坝顶长度720米。尾矿占地面积为 24.95万平方米, 体积为1170万立方米。



据悉，米纳斯吉拉斯州法院已经冻结涉事企业巴西淡水河谷公司账户60亿雷亚尔（约合107亿元人民币）资金，用于赔偿损失。