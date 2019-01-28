哈萨克斯坦严控质量确保疫苗安全

哈通社/阿斯塔纳/1月28日 - 哈萨克斯坦疫苗监管体系通过三个阶段的检查，确保国内疫苗质量安全。

疫苗是用细菌、病毒、肿瘤细胞等制成的可使机体产生特异性免疫的生物制剂，通过疫苗接种使接受方获得免疫力。



由于疫苗安全问题是事关国计民生的重要议题，因此为了确保哈萨克斯坦人民能够安全和有效的实现疫苗接种，国家机构对疫苗实施了统一监管。

在哈萨克斯坦，负责疫苗安全监管的主要部门，是哈萨克斯坦卫生部下属的国家药品、医疗器械和医疗设备检验中心。



中心通过三个阶段的工作，完成对疫苗质量的检验：初步检测阶段、技术性检测阶段和专家检测阶段。所有检测均在国家药品、医疗器械和医疗设备检验中心及其经国家和国际标准认可的检测实验室内进行。



中心拥有中亚首个可进行免疫生物药物检测的实验室，并且由于生物技术、免疫学和其他类型科学的积极发展，基于中心的实验室不断进行着自我更新和技术现代化，与世界先进水平保持一致步调。



哈萨克斯坦国家预算为旨在预防21种被视为威胁的疾病的疫苗提供拨款支持，包括结核病，麻疹，肝炎等。



相关部门根据疫苗接种计划日程，为国民提供免费的疫苗接种。



【编译：木合塔尔·木拉提】