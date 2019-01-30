哈驻英国使馆召开发布会 总结哈萨克斯坦联合国安理会工作成果

哈通社/阿斯塔纳/1月30日-哈萨克斯坦驻英国大使馆日前在位于伦敦的英国圣公会总部大楼召开专题发布会，就哈萨克斯坦担任2017-2018年联合国安理会非常任理事国工作进行总结。

英国外交部欧洲与美洲事务国务大臣艾伦•邓肯、哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫、印度尼西亚驻英国大使里扎尔•苏克玛，以及英国外交部高级官员、英国议会议员、大使、企业高管、国际专家和记者代表等参加了此次活动。



据了解，印度尼西亚于2019年1月1日正式接替哈萨克斯坦，成为联合国安理会非常任理事国。



活动期间，伊德里索夫发表讲话，对哈萨克斯坦在联合国安理会的工作成果进行总结。



他指出，短短两年内，哈萨克斯坦出席了1000多次联合国安理会公开和闭门会议、38个非正式活动，并为115项联合国安理会决议和48项安理会主席声明作出贡献。



此外，实现无核世界是哈萨克斯坦在联合国安理会工作的七大优先事项之一。去年1月，纳扎尔巴耶夫总统主持召开题为《不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施》的联合国安理会专题辩论会。根据会议结果，安理会№ S/PRST/2018/1号主席声明获得通过，文件指出核不扩散是全面预防冲突战略的关键要素。



同时，加强地区安全与合作、促进中亚利益是哈萨克斯坦在联合国安理会工作的另一个优先事项。在此方面，哈萨克斯坦致力于向阿富汗提供各种援助。在此框架内，安理会去年1月自2010年以来首次对阿富汗进行访问，加深了对当地局势的了解。



英国外交部欧洲与美洲事务国务大臣艾伦指出，哈萨克斯坦在安理会中取得的工作成果将为其他国家树立榜样，鼓励该地其他国家积极参与国际事务。



同时，在国际舞台上取得的诸多成就中，艾伦强调了哈萨克斯坦在阿克套里海首脑峰会期间签署的《里海法律地位公约》、以及为阿富汗地区恢复和平和稳定所给予的支持等。



最后，印度尼西亚大使介绍了该国在联合国安理会非常任理事国的优先事项，并表示将以哈萨克斯坦为榜样，争取获得更大的成果。



值得一提的是，活动期间，各位来宾们还通过视频短片对哈萨克斯坦在联合国和联合国安理会中的工作成果，以及在解决冲突、提供人道主义援助方面的努力进行了进一步了解。





【编译：达娜】