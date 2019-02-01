欧洲议会审议关于哈-欧扩大伙伴关系协议

哈通社/布鲁塞尔/2月1日 -- 欧洲议会31日举行的"哈萨克斯坦-欧盟"议会间合作委员会第16次会议。

消息称，会议由马吉利斯（议会下院）国际事务、国防以及安全委员会主席穆赫塔尔•耶尔曼和欧洲议会赴中亚考察团团长伊韦塔•格里古列共同主持召开。

"欧盟是哈萨克斯坦最大经贸合作伙伴之一，而哈萨克斯坦是欧盟在中亚地区的重要伙伴。因此，与欧盟之间的合作将得到快速发展。"耶尔曼说。

会中，与会代表们就欧盟与哈萨克斯坦现状、地区安全威胁、打击恐怖主义和极端主义以及打击贩毒等领域重点问题进行了讨论。

此外，议会代表们还谈及移民机制、哈萨克斯坦对阿富汗和叙利亚恢复和平稳定起到的作用、社会经济改革以及能源和人力资源等问题。

会议期间，欧洲议会对中亚国家之间合作前景、哈萨克斯坦进行的反腐败斗争以及欧盟对中亚地区的新战略表示出极大的兴趣。

据悉，哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定将由塞浦路斯、意大利以及荷兰等国家议会批准通过。

根据会议结果，双方就一系列问题进一步展开合作与对话表示出共同意愿。下一次"哈萨克斯坦-欧盟"议会间合作委员会会议将于2020年举行。

【编译：冰山】