斯科尔科沃基金会主席对哈萨克斯坦创新项目表现出浓厚的兴趣

哈通社/阿拉木图/2月1日 -- 斯科尔科沃基金会主席 阿尔卡季·德沃尔科维奇1日在出席"欧亚创新生态体系全球化时代2.0数字议程"论坛框架下对阿拉木图科技园进行了访问，了解了哈萨克斯坦创新科技项目。

德沃尔科维奇表示，今天召开的论坛为创新科技的发展带来新的动力。此外，欧亚经济联盟各成员国政府首脑还将讨论数字化和创新科技领域的议程。

"目前，哈俄两国创新科技企业正在落实一系列联合项目。其中，在莫斯科、新西伯利亚和喀山推出的创新项目在阿拉木图得到实际落实。这些项目包含互联网生产、人工智能、大型数据库、医疗领域区块链技术、农业和物流等领域。"他说。

德沃尔科维奇表示，参观阿拉木图科技园后，他对哈萨克斯坦矿产、农业和加工领域的创新项目表现出了浓厚的兴趣。

据悉，欧亚经济联盟政府间理事会会议和"欧亚创新生态体系全球化时代2.0数字议程"论坛全体会议2月1日在阿拉木图举行。根据会议议程安排，出席此次会议的欧亚经济联盟成员国政府首脑，将就联盟框架内的一体化合作热点问题展开讨论。

【编译：小穆】