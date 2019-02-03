哈佛大学亚洲与国际关系峰会将在纳扎尔巴耶夫大学举行

哈通社/阿斯塔纳/2月3日-哈佛亚洲与国际关系项目2019年亚洲峰会(HPAIR 2019 Asia Conference)将在纳扎尔巴耶夫大学举行。

该活动在2019年青年年期间举行，是一件具有重要意义的事件。



据了解，哈佛大学亚洲与国际关系协会代表团日前对阿斯塔纳进行工作访问，并同纳扎尔巴耶夫大学方面就峰会的举办问题达成了协议。



而此前，新加坡、日本、中国、台湾和印度等国家和地区的大学都提出过此次会议的举办申请。



近期，纳扎尔巴耶夫大学团队将前往美国，同哈佛大学方面一同为此次会议进行筹备工作。



峰会议程包括6个主题：社会政策和包容性发展、世界经济、安全和外交、商业和技术、环境可持续性和能源、文化和媒体。



值得一提的是，哈佛大学亚洲与国际关系峰会是世界上最具规模和最有影响力的大学生国际学术会议之一，首届于1991年举办，旨在促进各界对亚太地区重要的国际议题的探讨，将世界各地的青年领袖与学界、商界以至政界的领袖进行连接。同时也是各国青年领袖进行文化交流、学术探讨的重要场合。



【编译：达娜】