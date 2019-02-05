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    11:56, 05 二月 2019 | GMT +6

    丹尼斯•谭遇害案：原被告双方均提起上诉

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    哈通社/阿拉木图/2月5日 - 据阿拉木图市法院消息，丹尼斯•谭遇害案原告及被告双方日前均向法院上诉法庭提交了上诉申请。

    法院新闻处称："上诉申请何时会得到审议尚不清晰，因为没有确定具体的日期。丹尼斯•谭的母亲奥克萨纳•谭于1月31日提交了上诉，被告人阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫和努尔兰•科亚索夫也于同时提交了上诉，此外，丹尼斯•谭母亲的律师沃斯铁木若夫于2月1日提交了上诉。"

    根据此前报道，1月17日阿斯塔纳市法院对丹尼斯•谭遇害案做出了判决。

    被告人阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫因触犯哈萨克斯坦刑法第188条第2款第2项（盗窃罪）、第99条第2款（杀人罪）、第192条第2款第1第4项（强盗罪），被判处有期徒刑18年；

    被告努尔兰•科亚索夫触犯哈萨克斯坦刑法第99条第2款（杀人罪）、第192条第2款（强盗罪），判处18年有期徒刑；

    被告扎娜尔•托勒巴耶娃触犯哈萨克斯坦刑法第434条（包庇罪），被判处有期徒刑四年，检方关于该被告触犯刑法第188条第2款的指控未获法庭认可。

    根据判决，被告人阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫与努尔兰•科亚索夫将在高戒备等级监狱服刑，而被告扎娜尔•托勒巴耶娃将在中等戒备等级监狱服刑。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 法院 阿拉木图 社会 黄金储备
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