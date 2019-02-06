总统谈及哈萨克斯坦与多个国家之间的合作关系

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 纳扎尔巴耶夫总统6日在总统府接受多国新任驻哈萨克斯坦大使提交的国书。

"我们注重促进与塔吉克斯坦之间传统友谊和战略伙伴关系。对此塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙于去年对阿斯塔纳进行的正式访问起到了重要作用。独联体、集安组织、上海合作组织等国际组织框架下，两国合作关系正在得到快速发展。在此，对塔吉克斯坦担任集安组织轮值主席国表示祝贺以及在相关工作中开展合作的意愿"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统指出，与日本发展全面对话是哈萨克斯坦外交政策主要方向之一。

"去年出席在布鲁塞尔举行的"亚洲-欧洲"论坛期间会见了日本首相安倍晋三，并就促进两国合作达成共识。我们愿意日本公司们进入哈萨克斯坦市场，还将为此创造良好的条件。两国之间开通直达航线将为此起到重要作用。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，捷克总统米洛什·泽曼出席2017阿斯塔纳世博会为两国双边关系发展起到推动作用，此外近几年与克罗地亚的关系也得到良好发展。

总统还指出，越南是哈萨克斯坦在东南亚的重要合作伙伴之一。

【编译：冰山】