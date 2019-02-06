北约国家已经签署北马其顿加入该组织的协议

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 据俄罗斯卫星网报道，北约29个成员国代表在布鲁塞尔总部签署北马其顿加入该组织的协议。

北约秘书长斯托尔滕贝格在签署仪式上表示："签署协议开启批准的进程，我期望，将快速通过，我们就可以欢迎北约第30个成员国。暂时该国将作为邀请国参加会议。"

希腊政府6月17日同马其顿共和国签署协议，该协议将解决多年来马其顿与希腊北部马其顿省重名引发的争议，为斯科普里加入北约和欧盟开辟道路，但却在希腊和马其顿国内引发批评。9月30日马其顿举行全民公投，选择是否在协议框架下将国名变更为"北马其顿共和国"。

马其顿9月30日举行更改国名协议公投，马其顿公民就是否支持马其顿与希腊签署的协议以及加入北约和欧盟做出选择。马其顿中央选举委员会10月1日发布消息称，根据对100％投票的统计，91.46%人在更改国名协议公投中投下了赞成票，6.56%的人反对。据中央选举委员会数据，约66.6万马其顿公民参加了投票，投票率为37％。根据马其顿宪法，投票率超过50%（90.317万人）时公投才有效。