哈俄两国科学家将联合研究机器学习

哈通社/阿斯塔纳/2月8日-新智能技术学院研究主管努尔阿勒•库达伊别尔艮吾勒近日表示，哈萨克斯坦和俄罗斯的科学家将联合开展工作，研究人工智能的机器学习领域。

"我们都知道，未来，人工智能的时代在等着我们。因此学校要从现在开始教授孩子们正确理解人工智能。目前世界上有许多人工智能出现，它们大部分都擅长简单、重复性强的流水线工作。但是目前它们还还无法拥有像人类一样思考的能力。" 库达伊别尔艮吾勒指出。



他指出，目前世界上许多大学和实验室拥有能够进行大量并行运算的人工智能，它们能够快速及准确地处理多种复杂的工作，但是很多决策则需要人类自己作出。



库达伊别尔艮吾勒表示，上世纪70-80年代，苏联许多科学家开始研究人工智能。其中一位科学家霍依舍巴耶夫，在研究人类思维的本质方面采取了独特的方法。另一位科学家穆欣则开发了"stratum"编程语言。



"目前，在"stratum"语言基础上，许多拥有人工智能因素的数字学校、监控系统等纷纷成立，成为能够创建多领域人工智能的新数字文化水平。在此框架内，两国科学家将联合开展工作，研究人工智能的机器学习领域。"他说。









【编译：达娜】