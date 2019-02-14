阿斯塔纳将举行首届马奶节

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 -- 哈萨克斯坦民族和睦大会官网14日发布消息称，民族和睦大会3月1日"感恩日"期间将在阿斯塔纳举行"感谢哈萨克人民"活动。

活动框架下，民族和睦大会将在国立博物馆举行首届马奶节。首都居民和游客可在博物馆品尝各种品味的马奶和了解到哈萨克传统马奶文化。此外，专业人士还将讲述马奶发酵制作过程、哈萨克马奶文化的起源和马奶对人体的益处等。

值得一提的是，2018年11月29日，在毛里求斯首都路易港举行的联合国教科文组织第十三届非物质文化遗产保护政府间委员会会议上，哈萨克斯坦的"先祖阔尔库特遗产：故事、传说和音乐"和"哈萨克传统马奶文化" 申遗获得通过，正式被列入联合国教科文组织非遗名录。

作为人类最早驯养野马的地区，哈萨克斯坦拥有悠久的马奶文化。古代哈萨克人祖先通过独特酵制技术，制成了马奶。每年春季，牧马人们前往不同的草原，品尝不同风味的马奶。这也促进了各地区人民的友好关系。

因地理因素，不同地区的马奶品味各不相同。此外，春季的马奶比任何季节都具有丰富的营养。这一悠久的传统，形成了哈萨克传统的马奶文化。

据悉，1995年3月1日，哈萨克斯坦民族和睦大会正式成立。2015年，在即将迎来民族和睦大会20周年纪念日时，为感谢在苏联斯大林实行强制迁移少数民族政策时期，向被流放到哈萨克土地的百万难民伸出援助之手，使他们得以继续生存的哈萨克人民的仁慈和广阔胸怀，纳扎尔巴耶夫总统提出了将这一天定为全国感恩日的建议，并获得了一致通过。

2016年1月14日，根据纳扎尔巴耶夫总统的命令，每年的3月1日被定为"感恩日"。

【编译：小穆】