欧佩克在全球石油市场所占份额继续下降

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 -- 据外媒报道，美银美林分析师称，欧佩克在全球石油市场所占的份额继续下降，因该组织的石油产量陷入停滞，而美国生产商石油产量逐步增加。

以沙特为首的欧佩克成员国拥有全球石油储量中的大部分，但近年来其产量一直停滞不前，与此同时资金纷纷涌向美国的页岩油开采商。

其结果是，欧佩克在全球石油供应总量中的占比已下降。美银美林在给客户的报告中表示，受减产、制裁、投资不足等因素影响，预计2019至2024年期间还将保持这种势头。

2018年，欧佩克与俄罗斯等10个非欧佩克产油国达成协议，在今年上半年共同将原油产量削减120万桶/日，这是旨在遏制市场供应过剩、提振油价的举措之一。

此外，该行预计，未来六年欧佩克的新增产能将较过去六年的新增产能有所下降。

2013至2018年间，新项目给欧佩克带来的新增石油产能总计700万桶/日，而2019至2024年间的潜在新项目将带来新增产能近400万桶/日。

制裁措施料应进一步限制伊朗的产量，而沙特的产量可能会降至1000万桶/日以下。

因此美银美林预计，中期而言，欧佩克的供给量将从2018年的3190万桶/日降至2024年的约2900万桶/日，其市场份额也会相应下降。